Barberis è già del Monza, ma deve finire il campionato con il Crotone

La Spezia - Il Monza cannibale inizia già a pensare alla squadra per la serie A. Andrea Barberis invece è il fulcro del gioco del Crotone, ma già sa che la prossima stagione giocherà con i brianzoli in serie B. Fin qui nulla di strano, nei sei mesi prima della scadenza del proprio contratto i calciatori possono accordarsi con un nuovo club. Il fatto è che in cadetteria rimangono 10 partite più eventuali spareggi da giocare e i calabresi sono in corsa per la serie A. Ad oggi, senza un accordo per il prolungamento, dal 1° luglio Barberis smetterebbe di essere un giocatore rossonero, avendo già firmato con il club di Berlusconi e Galliani un accordo in scadenza nel 2023. "I brianzoli sono stati molto corretti, ci avevano informato mediante mail che avrebbero trattato Barberis - ha detto a TMW il dg crotonese Raffaele Vrenna -. La situazione che è nata è figlia della confusione che c'è adesso, il Monza ha già avuto il suo verdetto mentre noi dobbiamo ancora pensare a come terminare il campionato di Serie B. Però lui è un professionista, oltre che un titolare inamovibile per la nostra formazione, e fino a che sarà con noi darà il tutto per tutto".