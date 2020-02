Ballottagio Bida-Federico, Ramos è rimasto a casa

La Spezia - E' di Ramos la defezione settimanale per Vincenzo Italiano. Niente di grave, il solito problemino muscolare da gestire con cautela per evitare complicazioni più gravi. Lo Spezia dunque si presenta sul campo della capolista Benevento senza i lungodegenti Ragusa, Vitale e Bastoni ma con la possibilità di pescare da una rosa ampia. Il ballottaggio più interessante di giornata riguarda le ali. Gyasi pare intoccabile visto lo stato di forma del 2020, mentre Bidaoui e Federico Ricci se la giocano. Se gioca il belga, Gyasi va a destra; se invece tocca al gemello d'attacco, Gyasi si sposta a sinistra. In avanti ci sarà Nzola.

Altro discorso da chiudere è quello per la mezzala sinistra, con Maggiore e Mora in ballo. In vantaggio lo spezzino, che troverebbe Matteo Ricci in regia e Bartolomei sulla sponda opposta. La difesa rimane la solita giovanissima realtà che sta stupendo tutto: Scuffet in porta, Ferrer e Marchizza i terzini e Capradossi con Erlic in mezzo.



Qui Benevento. Pippo Inzaghi dovrebbe recuperare Barba per la difesa, ma difficilmente rischierà Kragl e di certo perde Tello che all'andata decise la partita. L'ex bomber rossonero pratica un "albero di Natale" di ancelottiana memoria potendo contare su un organico d'altra categoria. In avanti favorito Moncini su Coda. L'undici probabile: Montipò; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau; Moncini.