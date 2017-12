Ballottaggio tra Marilungo e Forte, torna Maggiore

Lo Spezia prova a chiudere in bellezza a Parma contro la predestinata emiliana. Assenti gli ex Gilardino e Calaiò, conferme per Gallo e D'Aversa.

La Spezia - Mancherà il duello a distanza tra due che in area di rigore vivono nel loro habitat naturale. Due ex oltretutto, come Alberto Gilardino e Emanuele Calaiò, che marcano visita per l'ultima partita del 2017. Parma-Spezia è un derby anomalo, tra due città così lontane e così vicine, e tra due indirizzi opposti di questa serie B. Gli emiliani hanno speso più di tutti, puntano alla serie A dopo aver vinto molto rocambolescamente (chiedere a Bruno Tedino) i play-off della scorsa serie C e devono vincere per non perdere il contatto quantomeno con il secondo posto. Lo Spezia ha varato un discreto downsizing di stampo motoristico ed è cresciuto un passo alla volta per ritrovarsi adesso a vedere il vagone di coda del treno play-off.

Sarà una partita difficile per Granoche e compagni, reduci da tre vittorie consecutive e da otto risultati utili nelle ultime nove. Quantomeno Fabio Gallo non avrà problemi a fare la formazione. Sarà il collaudato 4-3-1-2 con Di Gennaro in porta e Terzi accanto a Giani davanti a lui. Sui terzini di gioca molto della sfida, perché De Col e Lopez dovranno tarpare le ali ai padroni di casa dove riescono a fare la differenza. In mezzo torna Maggiore dalla squalifica con Bolzoni e Pessina; Mastinu azione Granoche e uno tra Marilungo e Forte.



Qui Parma. Roberto D'Aversa mette in campo il tridente tutta tecnica e velocità, vista l'assenza di Calaiò e Ceravolo. C'è quindi Baraye tra Di Gaudio e Insigne. Il centrocampo è di stampo trapanese - d'altra parte l'ha costruito Faggiano - con Barillà e Scozzarella insieme a Dezi. Davanti a Frattali ecco Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli e infine Gagliolo.