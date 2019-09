Baldini: “Complimenti ai miei, compatti e tosti in campo”

La Spezia - “Il gol ha cambiato la partita. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che venivano da tre ottime prestazioni. Credo che abbiamo sbagliato solo una partita, visto che a Venezia abbiamo dovuto giocare in condizioni di grave carenza di organico. Non è facile venire a giocare qui e vincere contro una squadra allenata da Italiano”. Francesco Baldini coglie la vittoria che rimette in corsa il Trapani per la salvezza. “Avevamo studiato la possibilità di sfruttare qualche errore che ci sarebbe stato concesso. Siamo stati pazienti, pur concedendo qualcosa, ma abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Eravamo compatti e tosti in campo, sono molto soddisfatto”.



“Lo Spezia nei bassifondi? Non è mai semplice. L’anno scorso Italiano ha vinto un campionato incredibile a Trapani, ha staccato tardi e ha ricominciato subito. Non è mai facile ripartire dopo una grande stagione in una nova società. Ma mi pare una squadra che prova a fare quello che chiede il mister. Ha, come tutti noi, che ricominciamo da zero, qualche difficoltà. In questi casi ci vuole pazienza, noi allenatori siamo sempre i primi a pagare. Io devo ringraziare il mio club che mi ha aspettato nonostante abbia perso quattro partite di fila”.