Balata: "Molto preoccupato per la situazione del Palermo"

La Spezia - “Il club rosanero ha una tradizione sportiva e calcistica immensa, una tifoseria appassionata, con un legame incredibile tra città, territorio e squadra di calcio. Purtroppo non dipende da noi, da mesi ho cercato di far il possibile per portare avanti una politica orientata alla trasparenza e al rispetto delle regole, cercando di agevolare delle proprietà sane con imprenditori virtuosi e appassionati, cosa di cui il calcio ha bisogno. La parola passa alla FIGC e alla Covisoc, non vi nascondo che la preoccupazione è molto alta”. Così Mauro Balata interpellato da Sportmediaset in merito al caso del club siciliano.