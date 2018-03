Bagioli ancora maglia verde, buon settimo posto per Canola

La Nippo Fantini piazza il miglior scalatore e festeggia un settimo posto sul traguardo di Fano.

La Spezia - Sesta frazione della Tirreno-Adriatico da Numana a Fano e doppia top10 in una competizione di livello World Tour per la Nippo Vini Fantini Europa Ovini. Sul traguardo di Fano Marco Canola raggiunge un ottimo settimo posto, secondo miglior italiano al traguardo, mentre Eduard Grosu chiude con il nono posto, la sua seconda volata di questa Tirreno-Adriatico. Sul palco ancora Nicola Bagioli che dall’alto dei suoi 35 punti e 7 GPM conquistati mantiene la maglia verde di miglior scalatore.



LA GARA.

153 km da Numana a Fano, una tappa mossa nei primi km e per velocisti nel finale. Una fuga di 4 corridori caratterizza la prima parte di gara, ma i grandi team dei velocisti non lasciano spazio per un finale in volata. Una caduta di gruppo a poco più di 10km dal traguardo scombina i treni dei velocisti e nella bagarre finale sono bravi a inserirsi il velocista rumeno Eduard Grosu, velocista designato dal team per la tappa odierna, ben supportato da Marco Canola che dopo averlo sostenuto sino al rettilineo finale, mirava a testarsi in una volata World Tour anche in vista della Milano-Sanremo. Arriva così una doppia top10 per gli #OrangeBlue, la terza in questa corsa dei due mari che la NIPPO Vini Fantini Europa Ovini continua ad onorare al meglio delle proprie forze.



CLASSIFICA DI TAPPA.

1° KITTEL Marcel Team Katusha - Alpecin 60 50 3:49:54

2° SAGAN Peter BORA - hansgrohe

3° RICHEZE Ariel Maximiliano Quick-Step Floors

4° MODOLO Sacha Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale

5° STYBAR Zdenek Quick-Step Floors

6° DEBUSSCHERE Jens Lotto Soudal

7° CANOLA Marco NIPPO - Vini Fantini - Europa Ovini

8° CONSONNI Simone UAE-Team Emirates

9° GROSU Eduard Michael NIPPO - Vini Fantini - Europa Ovini

10° ZABEL Rick Team Katusha - Alpecin



CLASSIFICA SCALATORI

1° Nicola BAGIOLI 35 pt.

2 ° Jacopo MOSCA 25 pt.

3° Dario CATALDO 20 pt.