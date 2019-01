Bachini va da Matteassi: "Una grande opportunità per me"

La Spezia - "Le mie aspettative sono quelle di fare bene, è una grande opportunità per me. Vista la posizione in classifica del Piacenza e il suo obiettivo, non ho preso in considerazione altre opportunità. Sono qua per dare il mio contributo, ho trovato un bel gruppo coeso, allegro in cui si sta bene già da subito e da nuovo arrivato mi hanno accolto molto bene". Così Matteo Bachini presentato a Piacenza. Il difensore cercherà la promozione in serie B con gli emiliani, il cui diesse è l'ex aquilotto Luca Matteassi. "Sono molto soddisfatto, ringrazio la proprietà perché per l’ennesima volta ha fatto uno sforzo enorme, i nostri tifosi devono essere orgogliosi di quello che stiamo facendo per migliorare la rosa", ha detto l'uomo mercato.