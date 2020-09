Axel Desjardins verso il prestito

La Spezia - Con la firma di Jeroen Zoet, attesa nelle prossime ore salvo complicazioni, la squadra dei portieri dello Spezia inizia a delinearsi. L'olandese viene a fare il numero uno in serie A, si cercherà poi un secondo affidabile da affiancargli. Due strade di fronte a Titas Krapikas: il prestito in Italia se si troverà una squadra disposta a dargli minutaggio, cessione definitiva all'estero in un'altra ipotesi. Partirà poi Axel Desjardins, il canadese classe 2000 che ha esordito all'ultima giornata della scorsa stagione. Per lui Meluso avrebbero trovato una sistemazione al Giulianova.