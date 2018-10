Awua si scopre goleador, due reti in quattro partite con il Rende

La Spezia - Awua come Kessie. Poche ore prima della rete del milanista al Sassuolo, il centrocampista dello Spezia in prestito al Rende segna una rete molto simile che però non basta ai suoi a evitare la sconfitta. Il nigeriano in ogni caso marca per la seconda volta in quattro partite e festeggia un inizio davvero buono di stagione. Novanta minuti in campo per Jacopo Giuliani con il Pontedera, è la prima volta per lo spezzino.



Rende-Catania 1-2