Awua entra e aiuta il Bari a rimontare. Gol-partita di Mirko Antenucci

La Spezia - Nell'ultima giornata del calciomercato estivo è stata la cessione a sorpresa che nessuno si sarebbe aspettato. Con la formula del prestito con diritto di riscatto piuttosto alto, ma senza il contro-riscatto, la rinuncia a Theophilus Awua aveva fatto storcere il naso a diversi tifosi aquilotti. Guido Angelozzi lo ha piazzato all'ambizioso Bari che cercherà di inanellare la seconda promozione consecutiva dopo il fallimento e ritornare così in poco tempo in serie B. Siamo soltanto all'inizio ma i galletti riescono a vincere in rimonta sul campo del Rieti grazie ad un rigore di Antenucci, a tempo ampiamente scaduto. Pugliesi molto indietro tatticamente rispetto all'avversario ma l'ingresso di Awua al 73' ha dato quel qualcosa in più che ha permesso al Bari di giocarsi un finale coraggioso, peraltro con l'uomo in più.