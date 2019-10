Avviso social di contestazione, ma molti tifosi stanno con Volpi

La Spezia - Tentativo di contestazione telematica ai vertici dello Spezia Calcio. Così parrebbe indicare la lettera firmata da quattro gruppi di tifosi oggi, affidata ai social e mandata ai giornali. Obiettivo questa volta non solo la direzione sportiva del club, ma la stessa proprietà nella persona di Gabriele Volpi, a cui si rivolge la missiva. Con quali sviluppi tra le mura del Picco, tutto da decifrare. Tra i firmatari c'è per esempio la Curva Ferrovia, lo zoccolo centrale del settore di casa, ma poi della nota non si ritrova traccia sulle pagine Facebook del gruppo stesso (una seconda è stata aperta proprio oggi) al momento in cui scriviamo. Irrituale oltretutto, anzi forse un unicum nel panorama ultras, che la richiesta di "passare la mano" parta dal mondo virtuale prima che dallo stadio, dove in 11 anni di Social Sport non si è mai vissuto alcun attacco diretto alla proprietà.

Si punta il dito sui "grossolani errori di comunicazione", sulle "presentazioni Vip a Portovenere o l’inaugurazione del Ferdeghini dove il posto riservato alla tifoseria era il prato", sui "programmi triennali puntualmente mai conclusi e forse nemmeno MAI cominciati". Tutte scelte su cui, per amore di verità, Volpi di per sé non ha avuto ruolo, se non quello di aver affidato il club alle persone che poi le hanno prese. Si cita la "scarsa presenza allo stadio Alberto Picco", con la passerella del patron a Chiavari alla prima di campionato che non è andata giù. Si imputano al presidente onorario i "ben 15 allenatori, Presidenti, Amministratori Delegati, Dirigenti, Direttori Sportivi, Team Manager tagliati" in questi anni. Ma chi ha buona memoria non può non ricordare come siano stati in questi anni, e a più riprese, proprio gli stessi ultras a spingere per la rimozione di alcuni di questi.



Di certo c'è una sostanziale insoddisfazione dalle risposte ricevute dal direttore tecnico Guido Angelozzi e dal presidente Stefano Chisoli negli incontri avuti la scorsa settimana. E c'è soprattutto una situazione di classifica che fa paura ed esaspera gli animi, inacidisce i toni. Una paura che fa capolino quando si assicura "SOSTEGNO all’allenatore e alla squadra finchè onoreranno la nostra maglia" anche "nella malaugurata ipotesi di una retrocessione già annunciata alla fine della fallimentare campagna acquisti/cessioni".

Una lettera meno lucida rispetto ad altre confezionate in passato, prolissa e a tratti più livorosa che appassionata, capace di mettere assieme questioni sostanziali con avvenimenti piccoli, di carattere puramente personale. Ma che rispecchia in definitiva perfettamente la confusione della piazza, che ha la sensazione di scontrarsi con un muro di gomma quando si trova a voler cercare un canale comunicativo con il club. Qualcosa che, insieme ai risultati della squadra, diventa la cartina tornasole di una società-azienda che gode di salute solo dal punto di vista finanziario (e non è poco, anzi è la base di tutto il resto) ma vive un momento di difficoltà gestionale, di dissidi interni e di vuoto di potere che si trascina da quando è scoppiata l'inchiesta dei nigeriani.



La nota di oggi nasce quindi sui social, ma dai social riceve dopotutto una fredda accoglienza. Il gruppo Spezia club Facebook, più di tremila iscritti, non riporta la lettera con un eloquente "Non qui!". "Questo gruppo é da sempre grato a Volpi. Chiunque può contestarlo ma non qui", scrive Sandro che è uno dei gestori. "Silenzio societario che non accetto, comportamenti da vera società inesistenti, serenità verso il futuro mia personale quasi azzerata, ma sono perfettamente d'accordo" gli risponde Corrado. "Speriamo campi 100 anni altrimenti andiamo a giocare a Le Grazie", scrive Lorenzo. C'è pragmatismo nella maggioranza, che ha capito che non si tratta di scegliere tra due ipotesi. Chi vuole prendere a paragone la situazione delle genovesi cade in fallo. Qui un Gianluca Vialli che vuole il club a cui è legato affettivamente non esiste, sennò probabilmente la società sarebbe già passata di mano.

"Non ci credo! Ma dove vogliamo andare senza Volpi! Che ci siano problemi non lo discuto ma arrivare ad infangare quello che ha fatto sino ad oggi per la squadra lo ritengo veramente poco etico... pensiamo ad incitare la squadra invece!", scrive Franca su Noi che amiamo lo Spezia, l'altro importante ritrovo telematico dei tifosi con 2.800 partecipanti. "Se si parla di Spezia nel calcio nazionale lo dobbiamo al solo presidente VOLPI e sciacquati la bocca prima di nominarlo", è ancora più netto Mauro. Tifo che appare dunque spaccato. Sperando di non perdere di vista l'obiettivo vero, a portata di mano. Ovvero salvare la categoria.