Avventura a 6.500 metri, guardando l'Everest

La Spezia - Riccardo Bergamini e Corrado Teagno sono rientrati dalla missione in Nepal che li ha visti raggiungere la vetta del Mera Peak, a quota 6478 metri, da cui hanno avuto la visione del monte Everest e del monte Cho Oyu, in Tibet, una montagna di 8201 metri, sulla quale Riccardo era salito senza bombole d'ossigeno nel 2013. Sabato prossimo, 25 gennaio, alle 17.30 nel Salone multimediale di Tele Liguria Sud, Bergamini e Teagno racconteranno la loro fantastica avventura nel corso di un incontro pubblico a partecipazione gratuita organizzato dal Cai spezzino. La spedizione è legata al progetto 'Alpinismo&Solidarietà'. Bergamini si era infatti riproposto di portare in vetta la solidarietà verso bambini di Lucca (città di provenienza dell'alpinista) che soffrono di gravi anomalie fisiche. "Vorrei lasciare o fotografare in cima alla montagna i loro disegni e le loro foto, un piccolo gesto di riconoscenza anche per i loro genitori, un grande esempio per tutti noi", aveva spiegato prima della partenza. Ebbene, promessa mantenuta.



Alpinista di grande esperienza, Bergamini nella sua carriera ha raggiunto le cime Alpayo in Perù 5947 metri, Island Peak in Nepal 6189 metri, Lobuche in Nepal 6190 metri, Pachermo in Nepal 6274 metri, Pik Lenin in Kirghizistan 7134 metri, Cho Oyu in Tibet 8201 metri, Manaslu in Nepal 8163 metri, Himlung in Nepal 7126 metri, Muztagata in Cina 7546 metri, Denali in Alaska 6194 metri e ultimo appunto Mera Peak. Il collega Teagno che l’ha coadiuvato in tutte le fasi della missione. Mesi di estenuanti allenamenti hanno consegnato le due persone nel pieno dell’efficienza fisica per affrontare, dapprima, un bellissimo trekking di alcuni giorni nel parco nazionale del Sagarmatha che contiene la parte meridionale del monte Everest (Sagarmatha è il termine sanscrito con cui il popolo nepalese chiama la montagna più alta della terra) per poi guadagnare il campo base da cui è iniziata la scalata alla vetta del Mera Peak.