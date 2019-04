Autorev vittoriosa a Sanremo e promossa in B2

La Spezia - A San Remo l’ Autorev Spezia gioca alla grande i primi due set, poi si addormenta un po’, ma si risveglia in tempo per accaparrarsi il tie-break (ricordiamo che la squadra è scesa in campo già consapevole della matematica promozione in Serie B2 grazie alla sconfitta dell’Acli Santa Sabina il giorno prima…).

Per la cronaca nell’Autorev Sp la Battistini al palleggio, ma c’è stato un po’ di spazio pure per la giovanissima Lazzarini, con opposto la Leri che per via di un risentimento muscolare ha lasciato posto a un certo punto alla Cento; di banda la D’ Ambrosio e la Magni, al centro la Gianardi e la Buccelli, libero la Pilli libero. Come noto mancavano la Tesconi all’ala e il primo libero Cecchinelli.

Queste infine gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la giornata: Acli Santa Sabina Genova-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare 0-3, Admo Lavagna-Maurina Strescino Imperia 3-0, Cffs Cogoleto-Virtus Sestri Ponente 3-1, Gabbiano Andora-Lunezia Volley 0-3, Tigullio S. Margherita Ligure-Vgp Sestri P. 1-3 e Volare Arenzano-Albenga 3-2.



AMADEO S. REMO – AUTOREV LA SPEZIA 2 - 3

SET: 16-25 / 15-25 / 25-22 / 25-22 / 9-15.

GRAFICHE AMADEO SAN REMO: Andreis, Adamo, D’Andrea, Bozzano, Lazzarino, Poggi, Laura, Guidi, Gandolfo, Scialanca, Vizio, Patricelli e Amadio liberi. All. Maragliano.

SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini, Lazzarini, Leri, Cento, Gianardi, Buccelli, Magni, D’ Ambrosio e Pilli libero; n.e Petacchi. All. Damiani.

ARBITRI: Doriano Pons e Alessandro Castelluzzo.