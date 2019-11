Autorev si prepara per Mirandola ma Gianardi resta in panchina

La Spezia - "Una squadra temibile più o meno come tutte in quanto sarà moto probabilmente un campionato assai equilibrato" è il commento del coallenatore Alfonso Pascucci alla vigilia della sfida che Spezia volley Autorev dovrà affrontare domani a Mirandola, in provincia di Modena. Le spezzine dovranno affrontare Stadium Mirandola con Nicole Gianardi che sarà difficilmente impiegabile e pertanto sarà “confinata” alla panchina

Alla palestra locale “Walter Bonattti” arbitrano Giulio Cervellati e Massimo Ancona, si gioca alle ore 18, per cui la squadra parte da Santo Stefano Magra alle 13.30.

Queste poi le altre gare in programma nel Girone C della Serie B nazionale femminile di pallavolo: Arbor Reggio Emilia – Delta Gorgonzola Mi, Ceram Cusano Milanino – Civiemme Campagnola Re, Volley Gussago Bs – Real Brescia, Linea Saldatura Bedizzole – Enarcom Crema, Nure Piacenza – Tomolpack Marudo Lo e Rubierese – Busa Gossolengo Bs.