Autorev in trasferta a Cogoleto. Il timore più grande è riprendere il ritmo

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev parte alle 17.30, sabato 12 gennaio, da Fornola alla volta della trasferta che la vede sul parquet del Cffs Cogoleto (squadra di centroclassifica) nel locale complesso polivalente “G. Damonte”, Arbitrano Doriano Pons e Irene Parodi e si gioca alle 21.

Unica assenza fra le bianconere quella del secondo palleggiatore Beatrice Franceschini, indisponibile, al suo posto la promettente Giorgia Lazzarini già vista in Prima squadra; alzatore nell’ Under 18 e in Serie D in quell’ Elsel La Spezia alla cui gestione l’ Autorev concorre insieme alla Scuola Pallavolo Sp.



Coach Marco Damiani soddisfatto intanto del lavoro svolto durante la pausa per le feste, centrato sulla parte atletica, alla vigilia egli afferma: ”Temo soltanto il fatto che non giochiamo da un po’”.

Queste per concludere le altre gare in programma in quella che in Serie C ligure femminile è l’ 11.a giornata: Acli Santa Sabina Ge-Vgp Genova, Admo Lavagna-Lunezia, Gabbiano Andora-Albenga Volley, Tigullio Santa Margherita Lugure-Grafiche Amadeo San Remo, Virtus Sestri Ponente-Maurina Strescino Imperia e Volley Volare-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare.