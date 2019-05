Autorev, il commiato e l'arrivederci in B

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo sabato alle 21, contro il non trascendentale Albenga al Palamariotti, perché come noto (come già nella pallavolo maschile dallo scorso weekend) dalla penultima giornata di campionato tutti giocano in contemporanea affinché la conoscenza dei risultati altrui non avvantaggi nessuno...

Coach Marco Damiani garantisce che le ragazze non stanno assolutamente abbassando la guardia, nemmeno in allenamento, nonostante la promozione in Serie B sia da tempo matematica; ferrea appare la volontà di lasciare quella contro l’ Acli Santa Sabina Genova in casa, per 3-1 all’inizio della stagione sportiva, come l’unica sconfitta bianconera in questo campionato.



Queste infine le altre partite in programma in quella che in Serie C ligure femminile è la 25.a e ultima giornata: Acli Santa Sabina Genova-Lunezia Volley, Admo Lavagna-Cffs Cogoleto, Gabbiano Andora-Virtus Sestri Ponente, Vgp Sestri P.-Maurina Strescino Imperia, Volare Arenzano-Grafiche Amadeo San Remo, Tigullio S. Margherita Ligure-Acqua Minerale Di Calizzano Carcare.