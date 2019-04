Autorev già in B2, batte anche Cogoleto

La Spezia - AUTOREV SP – CFFS COGOLETO 3-1

Set: 25-17 / 25-14 / 27-29 / 25-22.

VOLLEY SPEZIA AUTOREV: Battistini 3, Leri 17, Cento 5, Gianardi 11, Buccelli 6, Petacchi 8, Tesconi 13, Pilli 2, Magni 1, D’ Ambrosio 13, Cecchinelli libero; n.e. Lazzarini. All. Damiani.

CFFS COGOLETO: Cavallaro, Compagnoni, Gabelloni, Rolla, Scibetta, Scotto, Serranò, Storace, Torelli, Perata libero. All. Pecorari.

Arbitro: Edoardo Montefiori e Monica Zampini.



Un’Autorev Spezia già in serie B2 da tempo, a proposito gran dispiego di scritte e palloncini bianconeri intorno al parquet, batte tutto sommato disinvoltamente il Cffs Cogoleto al Palamariotti spezzino. Per la cronaca la Battistini al palleggio con la Leri (“top scorer” e finalmente recuperata dai recenti acciacchi) in diagonale dove s’è vista pure la Cento, centrali la Gianardi in alternanza con la Buccelli e la Petacchi, di banda la Tesconi e la D’ Ambrosio; alternandosi con la Magni e la Pilli…libero la Cecchinelli.



Questi infine gli altri risultati in quella che in Serie C ligure femminile era la 24.a e terzultima giornata: Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Volare Arenzano 3-0, Albenga-Gabbiano Andora 3-0, Grafiche Amadeo San Remo-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-2, Lunezia Volley-Admo Lavagna 3-1, Maurina Strescino-Virtus Sestri Ponente 2-3, Vgp Sestri P.-Acli Santa Sabina Genova 2-3.