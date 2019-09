Autorev, dalla campagna acquisti ecco tutti i volti nuovi della prossima stagione

La Spezia - Lo Spezia Volley Autorev ha presentato i suoi sette rinforzi in vista del prossimo campionato nazionale femminile di Serie B2 di pallavolo, mentre la preparazione al riguardo procede a gran ritmo al PalaMariotti spezzino, a un mesetto dal via.



BENEDETTA FUSANI, schiacciatore carrarese del ’95 iniziatasi alla pallavolo a casa, successivamente gran girovagare da parte sua con tante tappe. Rovereto, Altino Chieti, Castelsardo, Olbia, Argentario Trento, Castellanzese.



SAMANTHA MAESTRI, centrale del ‘92 di Poggibonsi, trapiantata a Massa: cresciuta nel “vivaio” dell’ Empoli, poi Monsummano Terme, Valdinievole e Castelfiorentino tra Serie C e B2 e B1. Tappa più recente l’ Oasi Viareggio.



MATILDE PANCIROLI, libero annata 2002 che in provincia spezzina ha sperimentato di tutto e di più, dall’ Avis all’ Olimpia e dallo Spedia appunto al Centro Volley Spezia.



ALESSIA SGHERZA, banda classe ’97 di Massa cresciuta nella Robur Ms prima e nel San Carlo Borromeo poi, parecchia B alle sue spalle fra B1 e B2…andando dall’Anderlini Modena a Jesolo, da Ostia a San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini, da Verona a Garlasco vicino a Pavia. Ha avuto un’esperienza pure nel Club Italia che, come noto, è quella struttura con cui la federvolley italiana fa partecipare a campionati nazionali (in maglia azzurra) le giovani particolarmente promettenti.



ALESSIA VITA, libero classe 2000 cresciuta nel Cpo Ortonovo, già in B2 con l’ Autorev due stagioni or sono, quindi una stagione alla Serteco a Genova nella stessa categoria.



CRISTINA RE, palleggiatore annata ’98 di Torino, settore giovanile sino alla Serie C al Lilliput Settimo Toronese e quindi Calton Boys in C; Canavese Rivarolo in B2 e C.



LUISA ROLLA, palleggiatore viareggino del ’98, Dream Pisa e Oasi Viareggio nel suo passato.