Autorev batte Carcare, ora il divario è incolmabile

Sugli scudi Petacchi e D'Ambrosio, le ospiti hanno un moto di reazione e pareggiano l'iniziale svantaggio poi non c'è più storia.

La Spezia - AUTOREV LA SPEZIA – DI CALIZZANO CARCARE 3 – 1

SET: 25-17 / 33 - 35 / 25 - 8 / 25 - 22.



SPEZIA VOLLEY AUTOREV: Battistini 1, Cento 11, Gianardi 10, Buccelli 0, Petacchi 19, Tesconi 15, D'Ambrosio 18, Pilli 0, Cecchinelli libero; n.e. Lazzarini, Leri, Magni. All. Damiani; vice Ferraro.

ACQUA MINERALE DI CALIZZANO CARCARE: Cerrato, Gaia, Marchese, Raviolo, Masi, Giordani, Bellandi, Fronterre, Briano, Moraglio libero; n.e. Amato e Bausano. All. Cagna; vice Loru.

ARBITRI: Jacopo Simionato e Shuli Redi.



Al Palamariotti spezzino l’ Autorev Spezia coglie la netta vittoria che, almeno relativamente alla vetta, con ogni probabilità cala la “pax autoreviana” su questo campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo: l’Acqua Di Calizzano Carcare, terzo in classifica e con lo scontro diretto in canna, era guardato da molti come l’“ultimo baluardo”…d’ora in poi giocherà presumibilmente per i playoff. Per la cronaca stavolta la Battistini libero con la Cento opposto poiché la Leri è stata precauzionalmente tenuta fuori, la Gianardi e la Petacchi nonché talvolta la Buccelli al centro, di banda la Tesconi e la D'Ambrosio con la Cecchinelli libero. S’è vista comunque pure il “jolly” Pilli.

Fatta eccezione per quel chilometrico secondo set, bianconere sempre padrone della situazione.



Infine questi gli altri risultati in quella che era la 21.a giornata (in classifica Autorev Sp sempre con dieci punti di vantaggio sulla seconda che è tuttora l’Acli Santa Sabina. Acli S. Sabina Genova-Tigullio Santa Margherita Ligure 3-0, Admo Lavagna-Grafiche Amadeo San Remo 3-1, Cffs Cogoleto-Albenga 1-3, Gabbiano Andora-Maurina

Strescino Imperia 0-3, Virtus Sestri P.-Lunezia Volley 2-3, Volare Arenzano-Vgp Sestri Ponente 3-2.