Augello zero presenze, e lo Spezia incassa nel 2020

La Spezia - Per ora la sua è una meravigliosa storia di sport che si ferma allo stadio Picco. O meglio, qualche casello più in là, al Tardini di Parma. Il terreno di gioco degli ultimi quindici minuti di Sampdoria per Tommaso Augello nell'amichevole contro gli emiliani, anche questi tutti rigorosamente in amichevole. Dieci di agosto, due mesi fa. Da allora in poi, niente più campo per il terzino che ha macinato chiunque nella scorsa serie B, una scorribanda dietro l'altra. Per Eusebio Di Francesco c'era solo Nicola Murru su quella fascia: otto partite prima della rescissione del tecnico con otto presenze intere per il sardo. Neanche una sostituzione. Augello pare ingoiato dai problemi dei blucerchiati ultimissimi in classifica, ma può cercare già da ora un nuovo inizio con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina.



Fa zero peraltro anche il conto in casa Spezia al momento. Il talento scoperto da Gianluca Andrissi alla Giana Erminio fu pagato nell'estate del 2017 solo 80mila euro. Cifra bassa, ma che poteva anche sembrare azzardata allora visto che si parlava di un 23enne senza settori giovanili importanti alle spalle e con solo Dilettanti e serie C nel curriculum. Ma che ha fruttato al club di Via Melara una plusvalenza davvero significativa. O meglio frutterà. La formula con cui Augello è passato a Genova è infatti prestito "con obbligo di riscatto". In pratica la Sampdoria può già utilizzare il calciatore, ma lo pagherà solo al momento dell'effettivo riscatto. Evento che la società di Massimo Ferrero si è impegnato informalmente con una scrittura privata (la materia è particolare) a compiere nella prossima finestra stabilita dalla Figc per questo tipo di operazioni.



Su quel foglio elaborato da Guido Angelozzi e Carlo Osti è impressa una cifra davvero importante, pare attorno al milione e mezzo di euro più eventuali bonus. Soldi che per ora la Samp non ha dovuto sborsare e che saranno inseriti nel bilancio della società aquilotta solo nel giugno 2020. In pratica disponibili in camera di compensazione solo per il calciomercato estivo 2020 e nelle casse di Via Melara entro tre anni da allora contando che il versamento avviene a rate. Per adesso insomma i conti non tornano a nessuno: ad Augello che ancora attende l'esordio in serie A, alla Samp che fino ad oggi ha dimostrato di non credere in lui, allo Spezia che non ha ancora incassato e ad Italiano che sta cercando un erede per quella fascia sinistra che faceva le fortune di Marino. Juan Ramos partito in vantaggio è stato in corsa rimpiazzato nelle gerarchie da Simone Bastoni, complice anche il disastro di Ascoli. Una sfida interna che può spingere entrambi a crescere. Di questo c'è sicuro bisogno.