Augello va in serie A alla Sampdoria, effettuate le visite mediche

La Spezia - Tradizionali visite mediche al Laboratorio Albaro nel pomeriggio per Tommaso Augello che a breve sarà ufficializzato dalla Sampdoria come nuovo acquisto. Il difensore esterno dello Spezia approda così in blucerchiato dopo una stagione che lo ha imposto fra i migliori della serie cadetta con 31 presenze, un gol e tanti palloni magistralmente appoggiati per i compagni anche in fase offensiva.

Dopo le tre stagioni promettenti al Giana Erminio il ragazzo classe 1994 era arrivato in maglia bianca nell'estate 2017 ed oggi si prepara a compiere un meritatissimo salto verso la Serie A.