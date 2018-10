Augello, un motorino: "Sto bene e sono contento del nostro calcio"

La Spezia - Diligente e propositivo, pochi, davvero pochi, i palloni persi e una personalità che cresce di partita in partita. Tommaso Augello è una delle tante note positive di questo bel momento dello Spezia, lui che ogni anno combatte per una maglia da titolare, mettendo in difficoltà gli allenatori per la sua capacità di stare in campo. Anche all'Ardenza il suo apporto è stato importantissimo: "Bellissima da giocare ma penso anche da vedere, vista l'intensità. Li abbiamo sorpresi trovando due reti in rapida successione che hanno messo in discesa il match. Ma soprattutto siamo stati bravi a non barcollare dopo il loro 2-1: la reazione ci ha portato ad un gol che ha ristabilito le distanze". In una domenica perfetta, giusto trovare il neo: "Sulla rete di Giannetti abbiamo pagato una nostra ingenuità sugli sviluppi di una rimessa laterale, ma in generale abbiamo interpretato un'ottima gara. Ottimo non aver rischiato niente nel secondo tempo, anche quando loro hanno messo in campo diversi attaccanti. La mia prestazione? Sicuramente giocare aiuta ad acquisire fiducia e personalmente la sento sia da parte dello staff che dei miei compagni. E poi mi sento bene fisicamente e mi trovo molto bene con questo sistema di gioco". Di nuovo però l'argomento si sposta sul gruppo: "Sono contento per come questa rosa intende il calcio, ci piace giocare a pallone, partendo da dietro. Ma adesso non guardiamo la classifica e pensiamo soltanto al Pescara".