La Spezia - Sorridente e abbronzato, pronto a giocarsi le sue carte in serie A. Tommaso Augello torna al “Picco” a poche settimane dalla sua cessione alla Sampdoria, salutato con affetto dalle centinaia di tifosi che in quel momento hanno già preso posto sugli spalti. Applausi per lui e applausi da lui, che Di Francesco ha schierato con frequenza in questo precampionato lasciandolo però in panchina inizialmente in quello che è stato il suo stadio.