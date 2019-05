Augello: “Ora giochiamo di nuovo ai nostri standard”

La Spezia - Dopo un’altra grande prestazione di sostanza, l’ennesima in stagione, è intervenuto in conferenza stampa anche Tommaso Augello. Anche il terzino ha espresso ancora un certo rammarico per il pareggio con il Perugia. Adesso però, la testa andrà al Lecce, partita nella quale lui e i suoi compagni cercheranno di strappare più punti possibili.

“Non è facile giocar bene quando devi vincere per forza - ammette il terzino - ma sapevamo che questa partita era troppo importante e con questi tre punti siamo ad un passo dai playoff. È andata bene. C’è ancora il rammarico per il pareggio di Perugia, soprattutto per come è arrivato. Poi abbiamo reagito con il punto di Palermo e con questa vittoria. Abbiamo mantenuto un ottimo livello qualitativo per tutta la stagione, poi abbiamo avuto un fisiologico calo visti alcuni infortuni, ma penso che siamo tornati a giocare ai nostri standard. Adesso il Lecce? A prescindere dai risultati delle altre, cercheremo di fare al meglio per strappare più punti possibili”.



Marco Passalacqua