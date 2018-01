Attesa per Gilardino, può arrivare un altro under

Nelle prossime ore l'ecografia al polpaccio del numero 10 infortunato durante la rifinitura pre-Carpi. Con Okereke e Soleri andati, lo Spezia non esclude l'acquisto di un giovane negli ultimi giorni di mercato. Ma c'è sempre la carta Palladino.

La Spezia - Sarà svolta già oggi o al massimo domani a Forte dei Marmi l'ecografia che dovrebbe stabilire l'entità dell'infortunio occorso ad Alberto Gilardino durante la rifinitura di venerdì scorso, pochi minuti prima della partenza per Carpi. Erano gli ultimi frangenti dell'allenamento, lo Spezia in campo per la partitina finale, quando il numero 10 si è fermato per un problema pare a un polpaccio destro. Se l'edema si sarà riassorbito si potrà iniziare a parlare di tempi di recupero già dopo i primi esami strumentali. Di certo l'attaccante è destinato a rimanere a riposo per qualche giorno e difficilmente sarà convocabile per la sfida salvezza di Chiavari.

Una brutta tegola che arriva a pochi giorni dalla cessione di Edoardo Soleri, finito all'Almeria dopo essere transitato dalla Roma proprietaria dal cartellino. Una vera e propria beffa, perché il giovanissimo talento giallorosso avrebbe con buona probabilità trovato lo spazio per scendere in campo nelle prossime settimane. Da un lato il ko di Gilardino, dall'altro il prestito di David Okereke, deciso in tempi non sospetti. Infine lo scarso momento di forma di Guido Marilungo, il cui stato di forma non è sembrato eccelso al "Sandro Cabassi" ieri pomeriggio. Poco brillante, si è fatto spesso fermare da Poli e Ligi, due tipi di difensori di struttura contro cui il numero 39 era andato a nozze in altre occasioni in stagione.



In autunno fermato da un problema a un ginocchio, Marilungo non ha svolto il ritiro estivo lavorando solo con le giovanili dell'Atalanta fino ad agosto inoltrato. Il rischio che possa pagare alla lunga in termini di tenuta una stagione iniziata tardi sono un pensiero che deve essere preso in considerazione. Stesso discorso vale per lo stesso Gilardino, che ha mantenuto la forma atletica con un preparatore privato ma a cui a sua volta la primavera rischia di portare un fisiologico calo che l'anno scorso aveva conosciuto anche Pablo Granoche dopo un inverno a ritmo da capocannoniere.

Una serie di circostanze che non chiudono la porta a un ulteriore acquisto in attacco negli ultimi giorni del calciomercato estivo per Gianluca Andrissi. Tutti occupati i posti in lista A, si tratterebbe di andare a cercare un under. Ma dove trovare un giovane pronto ad essere gettato nella mischia alla bisogna senza dover attendere anche in questo caso un mese per garantirgli una preparazione adeguata? George Puscas, giocatore che piace in uscita dal Benevento, sembra ad un passo dal Novara ormai, difficile che Federico Bonazzoli della Samp lasci la Spal e la serie A nonostante sia poco utilizzato. Più facile spostare Palladino a fare la seconda punta a quel punto. Una decisione se cercare un'occasione dell'ultimo minuto andrà presa nelle prossime ore in ogni caso.