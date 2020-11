Attacco senza alternative, i convocati di Italiano per Benevento

La Spezia - Alla prova con una diretta concorrente per affiancare punti alle prestazioni. Lo Spezia è partito per il ritiro in terra sannita senza gli infortunati di lungo corso e gli ultimi acciaccati Verde e Bartolomei, entrambi ai box dopo la sfida con la Juventus. Niente da fare nemmeno per Maggiore e Farias, alle prese con alcuni fastidi muscolari.



Ecco la lista dei convocati aquilotti:



Portieri: 12.KRAPIKAS, 77.RAFAEL, 94.PROVEDEL



Difensori: 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 34.ISMAJLI, 39.DELL'ORCO, 69.VIGNALI



Centrocampisti: 6.MORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 24.ESTEVEZ, 26.POBEGA, 27.DEIOLA, 88 LEO SENA



Attaccanti: 11.GYASI, 18.NZOLA, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI