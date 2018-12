Atletica Spezia Duferco, grande stagione nel segno di Spezia 2020

Venerdì la premiazione degli atleti e la presentazione dell'accordo commerciale con Unicredit.

La Spezia - L’assegnazione dei campionati Italiani Assoluti 2020 proietta Atletica Spezia nel novero dei grandi club dell'atletica italiana. La stagione 2018 non poteva concludersi meglio con la decisione del Consiglio Federale che premia l’impegno unanimemente riconosciuto della società. E’ questo risultato politico eccellente, insieme al rendimento di tutte le squadre, il ritorno alla vittoria con tre titoli italiani da parte di Chiara Ferdani e una quotidiana attività di reclutamento e promozione dell’atletica, che caratterizza il valore di Atletica Spezia. Se poi, consideriamo la possibilità di utilizzare il magnifico e rinnovato Stadio Montagna, che la nuova amministrazione comunale ha reso utilizzabile a tutti gli appassionati di atletica, il quadro è veramente esaltante.



C’è ancora tanto da fare ma in questo clima estremamente positivo ed ottimistico, Atletica Spezia è felice di celebrare l’annata appena conclusa con i suoi quasi 200 atleti e le loro famiglie, nella festa annuale che si terrà il 21 dicembre prossimo presso l’auditorium dell’istituto Fossati-Da Passano a Bragarina alle 16. Sarà l'occasione per premiare quanti, (atleti, tecnici e dirigenti) hanno tenuto alto il nome della socieà, per scambiare idee comuni, progettare e sintetizzare quanto fatto e quanto sarà possibile ancora migliorare.



Il presidente Stefano Mei, nel fare gli onori di casa, presenterà poi il recente accordo di partnership con UniCredit. Il gruppo internazionale di credito ha deciso di essere vicino al territorio ed agli atleti condividendone la filosofia, fatta di valori genuini e pura passione.

In vista di un 2019 tecnicamente ancora più significativo e in piena programmazione per l’organizzazione dei campionati italiani Assoluti del 2020, questo accordo permetterà ad Atletica Spezia Duferco di innalzare ancora di più gli obiettivi della propria già notevole attività in ambito sportivo e sociale.