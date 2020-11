Atalanta specialista in trasferta, Spezia un solo punto al Manuzzi

La Spezia - L’Atalanta è la squadra che ha ottenuto più punti in trasferta nell’anno solare 2020 in Serie A. Sono 31, frutto di nove successi, quattro pareggi e una sola sconfitta. Lo Spezia è invece alla ricerca della sua prima storica vittoria "casalinga" in Serie A: un pareggio e due sconfitte finora nell'esilio cesenate del Manuzzi-Orogel. Appena il 13% dei propri punti fino ad oggi sono arrivati in match "interni" (1 su 8), la percentuale più bassa nel torneo in corso. Se tutto andrà secondo i piani, questa potrebbe essere l'ultima occasione per sfatare il tabù romagnolo prima del ritorno al Picco.