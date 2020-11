Atalanta, più punti di tutti nell'anno solare. Segna lontano da Bergamo da venti partite

In mezzo a tanti record lo Spezia "conta" su una statistica che vede Gasperini non proprio a suo agio nel mese di novembre.

La Spezia - L'avversario odierno si chiama Atalanta, altra avventura decisamente suggestiva per il debuttante Spezia. Di questi anni nerazzurri indimenticabili si è detto parecchio: una squadra operaia che ha saputo, costruendo fuori e dentro il campo, alzare la cosiddetta asticella ed insediarsi fra le sorelle maggiori della serie A. Bergamaschi imbattuti nelle ultime dieci gare di massima serie con squadre neopromosse (8V, 2N), anche se solo in tre occasioni ha tenuto la porta inviolata. Anche quest'anno, malgrado gli impegni di Champions League e un anno decisamente anomalo, l'Atalanta di Gasperini è la squadra che ha ottenuto più punti nell'anno solare 2020 in Serie A: 31, frutto di nove successi, quattro pareggi e una sola sconfitta. A corrobare questi numeri ce ne sono altri: l'Atalanta va in gol lontano da Bergamo da ben venti partite consecutive: ultimo stop nello 0-0 di Marassi, il 10 novembre 2019. In mezzo a tutti questi record lo Spezia "conta" su una statistica che vede l'esperto tecnico avversario non proprio a suo agio nel mese di novembre: il suo bilancio è 19 vittorie, 23 pareggi e 17 sconfitte nelle 69 gare.