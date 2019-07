Assoregata e Trofeo Lions nel Golfo, sport e mare aperto

La Spezia - La ventiduesima edizione di Assoregata abbinata alla ventesima edizione del Trofeo Lions Interdistrettuale (distretti Tb –La –Ia2- Ib3 108 Italy) per barche delle classi Lions Orc, Gran Crociera e Meteor si svolgerà domenica 7 luglio nelle acque del Golfo. La Regata è organizzata su delega FIV dagli affiliati aderenti al Comitato dei Circoli Velici del Golfo con la collaborazione della Sezione Velica dell’Assonautica Provinciale della Spezia. La premiazione dei vincitori si svolgerà sempre domenica alle 18,30 al Centro Allende in viale Mazzini. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gruppo e i primi tre di apposita classifica riservata agli armatori soci Assonautica. Il . Service Lions sarà per "due occhi per chi non vede": il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto ai velisti non vedenti, per acquisto delle vele e attrezzature di bordo perdute durante l'ultima mareggiata. Durante la serata, che si concluderà con un rinfresco, offerto da Assonautica e dal Comitato Interdistrettuale Lions saranno estratti tra tutti gli iscritti presenti alla premiazione, numerosi premi messi in palio dagli sponsor. Assonautica della Spezia, Cantieri Canaletti e Banca Generali Private, a ricordo della manifestazione offriranno a tutti gli equipaggi le “tradizionali” polo dell’Assoregata- Trofeo Lions. Sabato 6 luglio dalle ore 18 alle ore 20 e domenica 7 luglio alle ore 10, in occasione di Assoregata 2019 sarà possibile degustare i migliori prodotti del nostro territorio nello stand vetrina " Cambusa " progetto Interreg collocato all'ingresso del porticciolo Assonautica.