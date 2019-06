Assoluti di Atletica, gli spezzini si fanno valere nella pista di casa

La Spezia - Va in archivio con tre podi targati Spezia la prima giornata degli Assoluti di Atletica, in corso di svolgimento dal pomeriggio di sabato al centro sportivo Montagna. Il cielo plumbeo del mattino ha lasciato spazio ad un bel cielo azzurro in perfetta sintonia con il blu cobalto della splendida pista a otto corsie del campo sportivo. Con i primi posti conquistati per la Atletica Spezia Duferco da Del Sarto (1500 maschili), Franceschini (1500 femminili) e dalle ragazze della staffetta è stato premiato lo sforzo organizzativo del comitato organizzatore che vede impegnata in prima fila come società ospitante Atletica Spezia Duferco, vera e propria prova generale degli Assoluti A in calendario nel 2020 che vedranno scendere in campo anche strutture e mezzi di Fidal Servizi.



Buona la collaborazione con i tecnici Fidal ed i giudici di gara, con tanti volontari e un banco gelati (unico chiosco presente) che ha fatto affari d’oro. Presenti i responsabili del comitato organizzatore 2020, in primis Norberto Capiferri insieme a Federico Leporati, al presidente Duferco Stefano Mei, al vice Colombo, ai tecnici e accompagnatori. Circa 200 ospiti sono stati alloggiati in strutture cittadine, dopo le gare di ieri pomeriggio il programma proesgue domani, domenica mattina con inizio alle 9.



Ecco il dettaglio delle gare di sabato pomeriggio, con il contributo di Elena Lo Presti di Fidal Liguria:

Asta uomini Matteo Capello Atletica Piemonte 5,30 metri, Edoardo Sostero (Atletica osaSaronno) 4,40, Andrea Dall ‘Olio (Atletica Chiari) Atletica Chiari 4.30.



110 hs uomini Matteo Bonora Team Treviso 14’’92 Oscar Maifredi Atletica Chiari 15’’45 Andrea Villa Atletica Osa Saronno 15’’49. 100 uomini Matteo Melluzzo Asd Milone 10’’73 Alessandro Falcetto Atletica Piemonte 11’’05 Thomas Milano pro patria 11’’21.



Disco uomini Gabriele Rossi Sabatini Atletica Marche 50.43. Ivano Saportiti Pro Patria 46.30. Vincenzo Daloiso Atletica Acquaviva 45.00. 400 Uomini Michele Falappi Atletica Chiari 47’’78, Matteo Colombo Pro Patria 49’’65 Domenico Fioribello Intesatletica 50’’27.



1500 Uomini Andrea Del Sarto Atletica Spezia Duferco 4’02’’88, Abderrazzak Gasmi Toscana Atletica Futura 4’08’’09, Giacomo Simonini Team-A Lombardia 4’08’’87. 3000 Siepi Angelo Didonna Atletica Acquaviva 9’49’’72, Emanuel Daniel Ghergut 9’49’’73, Roberto Nicolai Atletica Spezia Duferco 9’55’’18.



Triplo Uomini Gabriele Zani Atletica Piemonte 14.45 Antonio Matarazzo As. Milone 13.77 Marco Rossetti Atletica Osa Saronno 13.56. Giavellotto Andrea Caselli Toscana Atletica Futura 57.71 Cristian Teasa Atletica Marche 56.51 Riccardo Favretto Team Treviso 56.43.



Staffetta 4 X 100 Uomini: Thomas Milani, Matteo Colombo, Gianluca Denti, Nzelibessi Kouassi (Pro Patria Busto Arsizio (41”72), Matteo Carrettoni, Federico Lisa, Gianni Millo E Alessandro Falcetto (Atletica Piemonte) 42”13, Marcia



5000 Uomini Stefano Mansutti Intesatletica 22.38.15, Gabriele Bosco Atl. Milone 23.14.79, Costantino Dario Saronno 23.35.



100 Donne Alessia Carpinteri Cus Catania 12’’05 Gloria Rontani Virtus Cr Lucca 12’’09 Evija Sefere Running Napoli 12’’17. 400 Donne Anna Polinari Fondazione Bentegodi 54’’95 Giulia Magno Cus Catania 56’’33 Denise Rega Team-A Lombardia 56’’34 1500 Donne Alice Franceschini Atletica Spezia Duferco 4’45’’92 Sofia Giobelli Fondazione Bentegodi 4’46’’43 Assia El Maazi Atletica Piemonte 4’46’’69 3000 Siepi Donne Clara Tasca Cus Catania 11’32’’90 Ludovica Megna Atletica Piemonte 11’39’’47 Daniela Mondonico Team-A Lombardia 12’00’’69.



100 Ostacoli Eleonora Ferrero Cus Genova 14’’90 Matilda Appiani Team-A Lombardia 15’’12 Noemi Cairo Atletica Piemonte 15’’16



Salto In Alto Idea Pieroni Virtus Cr Lucca 1.74 Debora Sesia Sisport 1.68 Martina Leorato Fondazione Bentegodi 1.65. Salto Triplo Shetty Isofa Cus Bologna 12.21, Giulia Melardi Atletica Piemonte 11.96, Sophie Bindiku Team Lombardia 11.40.



Peso Daisy Osakue Sisport Fiamme Gialle 14.59, Anna Nagle Running Napoli 12.97, Irene Rinaldi Atl. Fabriano 11.71.



Martello Donne (4 Kg) Sara Zuccaro Atletica Fabriano 53,39 Ilaria Marasso Trionfo Ligure 49,88 Marta Radaelli Team-A Lombardia 48,71.



Marcia 5000 Alessia Zapparoli Cus Bologna 23”40 39, Camilla Gatti Atl. Fabriano 23”51 01, Alexandrina Mihai Fondazione Bentegodi 24”48 64.



Staffetta 4 X100 Valeria Cozzani, Elena Arena, Alessia Furno E Elisabetta Giunti (Atletica Spezia Duferco), Eleonora Rossi, Federica Borella, Elena Zermiglian, Elisa Laffi (Cus Bologna), Martina Bertella, Elisa Naldi, Giulia Sabò, Gloria Rontani (Virtus CR Lucca).