Associazioni e scuole: a loro i ratei degli abbonamenti decurtati

Più della metà dei tifosi spezzini non ha richiesto lo sconto per le tre partite in meno.

La Spezia - Si terrà domani, giovedì 13 dicembre, presso la sala riunioni 'Marco Simonetti' dell’Intels Training Center 'B. Ferdeghini' alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, l’incontro con i rappresentanti delle diverse associazioni destinatarie delle quote relative ai ratei abbonamenti relativo ai tre eventi in meno programmati presso lo stadio ‘Alberto Picco’ rispetto a quanto previsto in sede di campagna abbonamenti (per il nuovo format Serie B, 18 anziché 21) per cui non è stata fatta domanda di rimborso, che, come indicato dalla società bianca, sovvenzioneranno attività benefiche operanti sul territorio spezzino.



Più di metà dei ratei non sono stai richiesti dai nostri abbonati, ulteriore dimostrazione di quanto i tifosi aquilotti non conoscano rivali ogni qualvolta ci sia da aiutare il prossimo, dimostrare altruismo, tendere una mano a chi versa in difficoltà. Anfass onlus La Spezia, Associazione nazionale Genitori soggetti autistici, Reparto di pediatria e neonatologia Asl5, Croce Rossa italiana, Associazione Vittoria peri i diritti delle donne contro la violenza, Fondazione Ha.Rea onlus, Associazione San Francesco (Frati francescani di Gaggiola), Associazione Sara nel cuore, insieme a venti istituti scolastici (dell’infanzia, primarie e medie) del territorio spezzino saranno i beneficiari di una serie di iniziative che verranno realizzate dalla società bianca a partire dai prossimi giorni, perchè come sempre, aiutare il prossimo, è una questione di cuore.