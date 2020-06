Assegnati i premi del concorso "I ciù bravi fanti de Speza"

La Spezia - Ha preso il via la sesta edizione del concorso scolastico a titoli riservato agli alunni degli istituti superiori di secondo grado della provincia "I ciù bravi fanti de Speza" con la supervisione della Monbat Italy azienda leader nel campo delle biotecnologie.

La finalità della manifestazione è quella di gratificare un numero definito di 50 alunni regolarmente iscritti e frequentanti i dieci istituti superiori della nostra provincia.



Come prassi, al termine dell'anno scolastico, i docenti di motoria di ogni istituto segnalano 5 alunni che hanno raggiunto lusinghieri risultati didattici e anche sportivi coniugando quindi ad alto livello lo sport e il profitto scolastico.

I primi ad essere premiati con biglietti omaggio su tratte gestite dai battellieri del Consorzio "Golfo dei Poeti" sono gli alunni dell'Itis Capellini-Sauro diretto dalla dirigente Chiara Murgia.

Ecco l'elenco redatto dai docenti Massimo Baudone e Sauro Mannucci:

Alessandro e Andrea La Mantia atletica leggera con il record ligure indoor della staffetta 4x200, Piazza Mario juniores Fezzanese calcio, Niccolò Varni atleta agonistico di Mountain bike specialità cross-country, Cerretti Cristian primavera Spezia calcio.



Il concorso sponsorizzato nelle prime edizioni dall'Acquavillage di Cecina e in seguito dall'Autorità Portuale ha ritrovato nuova linfa grazie al presidente del consiglio di Amministrazione della Monbat Italy dott. Giovanni Grazzini, già presidente dello Spezia Calcio che oltre a gratificare i migliori studenti della nostra città vuole valorizzare le bellezze naturali del nostro territorio.