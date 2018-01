Asd Dreaming Gymnastics, il 2018 comincia all'insegna del successo

La Spezia - Un buon inizio della stagione agonistica 2018 per la Asd Dreaming Gymnastics. Dopo aver ottenuto ottimi risultati nel week end del 6-7 gennaio ,dove la giovane società ha preso parte all'importante Trofeo Irene Bacci di livello nazionale Gold e il giorno seguente al Trofeo Interregionale Riboli , questa domenica 21-01-2018 a Carasco ha partecipato alla prima prova Silver allieve della Federazione Ginnastica d'Italia portandosi a casa numerose medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.



Nello specifico Chiara Quber (seconda fascia ) e Clizia Costa (quarta fascia ) nella categoria LA della quarta divisione, salgono entrambe sul secondo gradino del podio.



Per quanto riguarda la terza divisione è medaglia di bronzo per l'atleta Sofia Pieroni che ha fatto un enorme progresso in solo un anno di lavoro agonistico Silver. Nella stessa categoria però in quarta fascia , sono state un po' meno fortunate Michela Favetti e Giulia Vizzotto che hanno eseguito dei falli tecnici importanti causati dall'ansia. Anche queste due atlete hanno fatto passi da gigante in pochi mesi di lavoro su programmi Silver per niente semplici , perciò la responsabile tecnica Samantha Marchi insieme alla sua collaboratrice Rayna Slavcheva Slavova sono sicure che avranno modo alla seconda prova di riscattarsi e dimostrare quello che sanno fare.

Terzo posto sul podio anche per Emily Guidi nella seconda divisione, ginnasta dalle mille doti fisiche che si sta approcciando alla ginnastica ritmica da pochissimo tempo.

Passiamo ora alla massima divisone Silver che, da gennaio 2018, ha un programma tecnico molto difficile e complesso , parecchio similare al programma Gold. Nonostante le mille difficoltà e il cambio quasi radicale del codice dei punteggi , le nostre ginnaste di quarta fascia Giulia Cioli e Roberta Fabio, dopo solo un anno di esperienza in federazione, si aggiudicano rispettivamente il primo e secondo posto sul podio.

Grande soddisfazione per tutta la Dreaming che finalmente è riuscita a dimostrare quanto lavoro , passione e sacrifico mette in questo lavoro.

Prossimo appuntamento agonistico : la prima prova regionale (Liguria- Toscana) ACSI che si terrà sabato 3 febbraio a Luni Mare.