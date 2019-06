Ascoli e poi Perugia, antipasto di serie B nel ritiro di Sarnano

La Spezia - Lo Spezia incrocia subito Pasquale Marino, ma in pratica lo fa in autostrada. Nel giorno in cui il Palermo dell'ex tecnico aquilotto arriverà a Sarnano sull'Appennino marchigiano, gli aquilotti saranno in viaggio verso il "Curi" di Perugia dove affronteranno i padroni di casa per l'amichevole conclusiva del ritiro estivo. Quel giorno sarà il 30 luglio prossimo, regista dell'evento la Media Sport Event.

Vincenzo Italiano e la sua truppa proseguiranno al novantesimo per il Golfo dei poeti, uno o due giorni di pausa e poi via agli allenamenti sul terreno del Comunale di Follo con obiettivo il secondo turno di Coppa Italia che dovrebbe tenersi domenica 11 agosto allo stadio "Alberto Picco". Tornando a Sarnano, la prima amichevole di peso è prevista invece per il 27 luglio: probabile avversario l'Ascoli.