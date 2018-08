Arte e sport al femminile, alle vogatrici graziotte il premio Ca.te.ri.na.

La Spezia - Mercoledì 8 agosto si è conclusa all’Urban Center del Teatro Civico la settimana di iniziative dal titolo “ONDA SONORA. La donna e il mare 2018 : Arte, Sport e Benessere” organizzata dall’associazione CA.TE.RI.NA. no profit con la direzione artistica della cantante e musicoterapeuta Jenny Fumanti e il patrocinio del Comitato Borgate, del Comune della Spezia e della Regione Liguria.

L’evento, giunto quest’anno alla 6° edizione, vuole essere un momento di riflessione e sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere e del femminicidio promuovendo il valore delle donne nelle Arti, nello Sport e nell’impegno sociale attraverso una mostra d’Arte, un concerto dedicato al progetto di canto terapia CANTO NATURALE® sostenuto dall’associazione stessa a favore di donne che affrontano momenti difficili della loro vita e un premio pensato per l’equipaggio femminile vincitore del Palio del Golfo, la manifestazione più importante della nostra città.

Alla mostra collettiva effettuata dal 2 all’8 agosto hanno partecipato le artiste CARLA CENSINI, TINA CICCIARELLA, CORINNE, ROSSANA COSTI, GAIA, GRAZIA GUERRI, MARINA MARINI e il Gruppo Young Ca.Te.Ri.Na.

A chiudere l’intera manifestazione è stata la cerimonia di consegna del PREMIO CA.TE.RI.NA. SPORT 2018 4° edizione. Alle ore 21:00 all’Urban Center, alla presenza di un folto pubblico, del segretario del Comitato Borgate GIANNI DE GIORGIO, del consigliere provinciale ALESSANDRO ROSSON, dell’assessore al Palio KRISTOPHER CASATI, di numerose autorità civili e dell’intero Consiglio Direttivo di CA.TE.RI.NA. è iniziata la serata nella quale è stato festeggiato l’armo femminile de LE GRAZIE vincitore del 93°PALIO DEL GOLFO, presente al completo e così composto : 1° remo ALICE AGRIFOGLI, 2° remo MARTA VANNINI , 3° remo SARA FONZI , 4° remo BEATRICE NUZZELLO e timoniere IRENE MORI; accompagnato dall’allenatore ANDREA VANACORE e dal presidente EMANUELE BIANCHI. Le vogatrici dell’equipaggio femminile della Borgata LE GRAZIE sono state premiate con pregiate ceramiche di Montelupo Fiorentino dipinte a mano dall’ artista toscana GRAZIA GUERRI.

Nella serata sono stati consegnati altri due premi speciali ad altrettante donne che il Consiglio Direttivo dell’associazione CA.TE.RI.NA. ha individuato come meritevoli di menzione per il loro impegno nel campo dello sport e del sociale.

Il PREMIO SPECIALE CA.TE.RI.NA. SPORT 2018 è andato a MARIA PIA ROMANO presidente dell’ASD Pallavolo Don Bosco; mentre il TROFEO CA.TE.RI.NA. SPORT 2018 menzione speciale è stato consegnato ad ANTONELLA DE MASTRI vice presidente dello Spezia Calcio femminile e delegata provinciale e regionale Area 2 della CROCE ROSSA ITALIANA. Il trofeo in alabastro e legno dal titolo “La Fenice”, consegnato alla sig.ra De Mastri, è opera della scultrice sanminiatese Tina Cicciarella, in arte Tina C.

A consegnare i premi CA.TE.RI.NA. SPORT 2018 sono state la dott.ssa FEDERICA MAGGIANI presidente di CNA LA SPEZIA e la scienziata dott.ssa LUISA MONINI, presidente della Fondazione Giorgio Brunelli - Fondazione per la Ricerca sulle Lesioni del Midollo Spinale che da oltre trent’anni promuove la Ricerca Scientifica nel campo delle Neuroscienze.

La serata è stata condotta da JENNY FUMANTI con la partecipazione dell’attrice SIMONETTA TUBEROSO.

La serata è terminata con un brindisi di arrivederci alla prossima edizione 2019.