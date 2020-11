Arrivano 1,7 miliardi per la serie A. Chisoli: "Distribuzione tuteli le squadre medio piccole"

La Spezia - Avanti sulla strada della creazione di una media company che gestisca i diritti televisivi della serie A. Ancora un voto all'unanimità da parte dei presidenti dei club, che dicono sì all'offerta da 1.7 miliardi di dollari presentata da Cvc, Advent e Fsi per il 10% della futura realtà. "Ma non c'è un impegno vincolante", ha sottolineato il presidente Paolo Dal Pino. I punti da trattare nelle prossime settimane, prima della stesura dei contratti veri e propri, sono quelli che interessano più da vicino lo Spezia. Come saranno suddivisi questi fondi tra i club? Cosa ne sarà delle tre società che quest'anno voteranno l'accordo ma poi retrocederanno in serie B? "Operazione fondamentale per il calcio - il commento del presidente aquilotto Stefano Chisoli - Saranno decisivi i criteri di distribuzione delle risorse a tutela delle squadre medio piccole, al fine di garantire un livello minimo di competitività e di non aumentare in modo irreversibile il divario già ampio tra le partecipanti al massimo campionato”. Il closing è atteso entro la fine dell'anno, poi ci sarà la cessione dei diritti per il triennio 2021-2024. L'accordo quindi sarà effettivo a partire dalla prossima stagione.