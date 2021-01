Arriva una Samp in salute. Ma i blucerchiati prendono gol in esterna da diciotto partite

La Spezia - Rivitalizzato. Perchè tre punti presi in quel modo sono una scarica di adrenalina lungo il corpo che tutta la città sportiva attendeva. Per non guardare al 2021 in modalità fatalismo come spesso è accaduto a tante debuttanti. Ma lo Spezia sa che il cammino è ancora lungo e che se il vento gira bisogno spostare la vela per andargli dietro. E' indubbio che psicologicamente lo Spezia di Italiano arriva nella migliore condizione possibile al derby ligure contro i blucerchiati. Ma la Samp sta benissimo, è reduce da una vittoria di lusso, con il successo interno contro l’Inter e ha un tecnico esperto, che non si fa certo impressionare dai risultati e che ha nel 38enne Fabio Quagliarella un capitano inesauribile. Non andrà alla Juventus perché vuole chiudere la carriera in blucerchiato e magari migliorare le sue performances personali: con il prossimo gol l'attaccante napoletano, a quota 91, aggancerà Adriano Bassetto, a quota 92, in seconda posizione nella classifica dei marcatori blucerchiati in serie A. I punti deboli della Samp? Una certa penetrabilità quando viaggia: la Samp non tiene la porta inviolata da 18 trasferte in serie A e non fa peggio da gennaio 1956, quando subì gol per 24 gare esterne consecutive.