La Spezia - I cinque gol subiti in casa dalla Roma e il problema infortuni. Spezia e Bologna si leccano le ferite dopo l'ultimo turno di campionato, ma gli emiliani dovranno anche fare i conti con una rosa falcidiata dalle assenze. Oltre a Hickey, positivo al Covid, nelle ultime ore Mihajlovic deve fare i conti con un problema per Mbaye che lo aveva sostituito. In dubbio Schouten, Skov Olsen e Ravaglia, sicuri assenti Skorupski, Dijks, Denswil, Orsolini, Sansone e Santander.