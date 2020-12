Arriva il via libera della FIGC, il Picco ottiene la deroga per la serie A

La Spezia - La commissione criteri infrastrutturali della FIGC, nella riunione di oggi, ha deliberato di accogliere l'istanza presentata dallo Spezia Calcio per l'utilizzo dello stadio "Alberto Picco" fino al termine della stagione sportiva 20/21. Arriva quindi il via libera definitivo per lo sbarco della serie A in città, dopo che la Commissione provinciale di vigilanza aveva dato parere positivo la scorsa settimana. Installati con successo VAR e goal line technology nell'impianto di Via Melara, l'esordio avverrà a partire dalla sfida al Bologna, in programma alle 20.45 di mercoledì 16 dicembre.