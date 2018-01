Arriva il primo rinnovo, per Okereke prolungamento e prestito

La Spezia - "Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega David Chidozie Okereke alla società bianca, ora in scadenza a giugno 2020". L'attaccante nigeriano si lega per un ulteriore anno con il club bianco e prova per la prima volta a cercare un periodo di maturazione al di fuori del contesto spezzino. Okereke giocherà il resto della stagione al Cosenza in serie C. Luci e ombre per lui dal debutto in Coppa Italia contro l'Udinese la scorsa stagione, partita in cui segnò una rete e mise in campo una prestazione decisiva per il passaggio del turno. Da allora 23 presenze in serie B senza riuscire a ripetersi.