Arriva il Chievo, vincente tra le polemiche per l'arbitraggio

La Spezia - Settantadue ore appena prima di tornare in campo per lo Spezia, che venerdì sera accoglie il Chievo. Reduce da nove risultati utili consecutivi, è la squadra del momento dopo aver battuto il Crotone ieri sera per 2-1. Vittoria in rimonta venata di polemiche per la conduzione di gara dell'arbitro Marinelli. Calabresi rimasti in dieci e poi puniti da un calcio di rigore conquistato da Giaccherini che li ha fatti infuriare. “Si tratta di incapacità nel gestire una gara semplice. Gli episodi sono evidenti: sull’espulsione di Zanellato il giocatore entra nettamente in anticipo sulla palla, sul rigore di Giaccherini c’è un fallo su Spolli, nel finale Cesar cade in area perché gli manca l’appoggio e la prende con la mano. E mi fa specie che i collaboratori non aiutino. La gestione della gara è stata sfortunata, mettiamola così. Qui non si tratta neanche di una situazione da Var”, ha detto a fine gara Giovanni Stroppa.

Contento invece mister Marcolini che ora può puntare alla testa alla classifica sfruttando l'impegno del Benevento contro l'Empoli. "Sono soddisfatto dei punti in classifica e di quanto stiamo facendo in partita. Abbiamo le idee chiare e lo spirito di squadra: ci siamo trovati sotto un sacco di volte e un sacco di volte abbiamo rimontato". Uomo copertina è Giaccherini, tornato da un infortunio: "Il mister mi ha gestito bene, non ho affrettato i tempi e quindi ora sto bene. Non c'era grande fretta di recuperarmi visto che i miei compagni hanno fatto bene. Devo solo giocare perché non ho ancora i 90 minuti".