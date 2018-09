Arriva il Carpi di Castori, lo Spezia vuole dimenticare Verona

La Spezia - Il giorno dopo il ko di Verona il sentimento diffuso è piuttosto divisivo fra quelli che hanno visto uno Spezia all'altezza di una squadra costruita per vincere il campionato senza troppi discorsi e chi sofferma i suoi pensieri sulle mancanze del gruppo di Marino, meno impermeabile nel pacchetto difensivo e decisamente in difficoltà a buttarla dentro. Il campionato però non dà tregua e archiviato il suo primo turno infrasettimanale dell'anno consegna un nuovo weekend di calcio. Al "Picco" dopo il Cittadella, arriva un'altra delle storiche bestie nere: il Carpi di Fabrizio Castori. E il club di Via Melara comunica l'apertura della prevendita dei tagliandi per la sfida di sabato alle 15. I biglietti saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 12. Per saperne di più www.acspezia.com.