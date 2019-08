Arriva Scuffet, il portiere che lo Spezia cercava

La Spezia - Almeno 250 tifosi partiranno nel pomeriggio alla volta di Reggio Emilia: malgrado il caldo afoso e un match che si annuncia proibitivo i fedelissimi non mancheranno all'appuntamento di Coppa che torna dopo due stagioni: nell'estate 2017 vinsero i neroverdi per 2-0. Tifosi che aspettano l'ufficialità per il portiere Scuffet: accordo praticamente fatto per il prestito dell'ex prodigio del settore giovanile friuliano. Per lui a 23 anni l'occasione di rilanciarsi dopo un anno in prestito nella massima divisione del campionato turco.