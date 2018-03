Arriva Savona, Cestistica con tante assenze

Sabato a Montepertico contro le liguri di ponente: "Sarà una partita complicatissima".

La Spezia - Ritrovato il sorriso grazie alla vittoria ad Orvieto, la Crédit Agricole Carispezia cercherà di bissare il successo ottenuto sabato scorso in Umbria. In questo turno la squadra spezzina ospiterà a Montepertico la Cestistica Savonese, domani alle 18:30. “Purtroppo per noi quella con Savona sarà una partita complicatissima, perché rispetto alla gara di Orvieto la situazione si è completamente ribaltata. Betty Linguaglossa non si è mai allenata, mentre Lavinia Da Silva riprenderà il lavoro in palestra soltanto stasera. Inoltre, abbiamo pure Elisa Templari out e domani sicuramente non giocherà. È una situazione molto difficile ma non dobbiamo farcene un alibi, e cercare comunque di ottenere la vittoria” - spiega il coach Marco Corsolini. La direzione di gara è stata affidata ai signori Riccardo Spinello di Marnate (VA) e Paolo Sordi di Casalmorano (CR).