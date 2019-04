Arriva San Giovanni Valdarno, Carispezia insegue la quinta meraviglia

Sfida di cartello tra squadre in striscia positiva domani al PalaMariotti. Coroslini: "Super match, loro sono forti e stanno ancora meglio di noi".

La Spezia - Dopo un mese in giro per l’Italia, la Crédit Agricole Carispezia ritrova il pubblico amico del PalaMariotti: domani alle ore 18 verrà alzata la palla a due tra la Cestistica e l’RR Retail San Giovanni Valdarno, gara valida per la 26° giornata del girone sud di serie A2 della Lega Basket Femminile. Per le bianconere sarà una partita complicata, contro una compagine in crescita e dalla qualità superiore rispetto a quanto il sesto posto in classifica significhi effettivamente. La CA Carispezia, però, non ha nulla da temere: nel turno scorso ha bloccato la fortissima Palermo, mantenuto la terza piazza, e soprattutto ripreso fiducia nonostante l’assetto rimaneggiato. In campionato viene da quattro vittorie consecutive e cercherà sicuramente di proseguire la striscia salendo a quota cinque in fila ma, come detto, non sarà affatto facile. Nella gara d’andata furono le bianconere a vincere in Toscana, col punteggio di 48-52.



“Domani sarà un match di cartello – afferma il tecnico delle spezzine, Marco Corsolini –, un match super, contro una squadra che viene da nove vittorie consecutive, di cui otto da quando ha acquistato Gonzalez da Napoli. Loro sono molto forti, hanno le loro punte di diamante nella stessa Gonzalez e in Macarena Rosset, capitano della nazionale argentina, a cui aggiungono altre giocatrici di assoluto livello. Noi invece veniamo da una vittoria importantissima a Palermo, che è anche stata la nostra partita più bella della stagione, e se dovessimo vincere quest’ultimo scontro diretto dovremmo poi avere un calendario un po’ più agevole nelle ultime giornate. Una vittoria domani significherebbe avere la quasi certezza di arrivare tra le prime quattro del nostro girone, e sarebbe la conferma del gran campionato che stiamo facendo. Le giocatrici convocabili sono tutte a disposizione per domani”.



La direzione di gara è stata affidata alle signore Simona Belprato di Cercola (NA) e Chiara Consonni di Ambivere (BG). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CA Carispezia Cestistica Spezzina.