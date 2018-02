Arriva Faenza, dimenticare la vittoria dell'andata

A Montepertico la Cestistica Spezzina avrà di fronte tutt'altro avversario rispetto ad un girone fa. Impegno complicato per le spezzine, reduci da due sconfitte consecutive

La Spezia - Domani sera alle 18:30 la Crédit Agricole Carispezia tornerà in campo a Montepertico per mettere freno al periodo negativo che, purtroppo, dura da due partite. L’avversario della 18a giornata sarà l’Infinity Bio Faenza, compagine sconfitta all’andata per 37-76 dalle bianconere, ma che si presenterà sul parquet spezzino con tutt’altro piglio, oltre che posizione di classifica. Le faentine, infatti, occupano attualmente l’ottavo posto, a sole due lunghezze dalla CA Carispezia. La partita, dunque, non sarà assolutamente semplice per le ragazze di coach Marco Corsolini, il quale dovrà anche fare a meno di Isabella Olajide, infortunatasi al ginocchio nel terzo quarto del match al Cierrebi Club di Bologna e ancora non recuperata. La direzione di gara è stata affidata ai signori Marcello Martinelli di Brescia e Marco Marzulli di Binasco (MI).