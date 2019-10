Arriva Altopascio, Tarros alla ricerca della continuità

La Spezia - Una partenza forse oltre le aspettative di molti quella dello Spezia Tarros che, all'esordio nel campionato di C Gold Toscana dopo anni di C Silver ligure, ha conquistato, dopo il ko nella prima partita, due convincenti vittorie, una al PalaSprint e l'altra, domenica scorsa, a Montevarchi. Ora i bianconeri tornano davanti al proprio pubblico ed ospitano Altopascio, una formazione che sta vivendo un frangente non facile e quindi decisa a mostrare tutto il suo valore.



“Dobbiamo stare molto attenti e concentrati – afferma coach Andrea Padovan – dobbiamo guardare ad ogni partita singolarmente, quello di buono che abbiamo fatto è passato, ora c'è da affrontare Altopascio e non sarà per nulla facile. Poi ci aspettano molte altre partite insidiose, ma procediamo passo per passo, ora testa a domenica”.



Praticamente per la prima volta in questa stagione, il tecnico avrà a disposizione tutti i suoi uomini. Servirà sicuramente anche il sesto uomo, il pubblico, per sostenere i ragazzi in questo cammino non facile ma entusiasmante. Palla a due domenica 20 ottobre alle 18. Arbitrano Lorenzo Nocchi di Bientina (PI) e Marco Piram di Campiglia Marittima (LI)