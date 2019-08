Arrampicata, la spezzina Battistella in semifinale ai mondiali giovanili

La Spezia - Viola Battistella atleta spezzina dell’associazione Blu Verticale Muzzerone si è distinta ieri in una difficile qualificazione ad Arco di Trento dove si stanno svolgendo i mondiali giovanili di arrampicata in una dura battaglia con circa 80 atlete provenienti da tutto il mondo. Battistella ha conquistato la semifinale che si svolgerà sabato prossimo.

L’atleta azzurra ha salito due itinerari molto difficili arrivando molto in alto così da consentirle l’accesso a questa importantissima semifinale che si svolgerà sabato prossimo al Climbing Stadium di Arco di Trento. Con lei sono 40 gli atleti della nazionale della fasi che per dieci giorni saranno impegnati in questa competizione.