Arrampicata, Battistella azzurra vola a Graz per la Coppa Europa

La Spezia - Il prossimo venerdì Viola Battistella, la giovane scalatrice spezzina dell’associazione Blu Verticale Muzzerone, partirà con la squadra nazionale giovanile della F.A.S.I. alla volta della cittadina di Graz in Austria dove si svolgerà una tappa della coppa Europa giovanile Boulder. Viola indosserà la maglia azzurra anche in questa disciplina oltreché nella lead ( la corda)in cui è specialista e quindi grande soddisfazione anche del Team k You squadra francese di cui Viola fa parte e da cui è allenata. Inizia così per lei questa importante stagione agonistica under 16 che la vedrà impegnata in varie gare internazionali a tenere in alto il nome dell’Italia e del capoluogo spezzino.